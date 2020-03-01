Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Hoffenheim, Bayern Münih'i konuk ederken, tribünlerde ev sahibi ekibin sahibi Dietmar Hopp'a yönelik haraket içeren pankart açıldı. Pankartın açılması üzerine maçın hakemi önce 67. daha sonra da 77. dakikada maçı durdurdu. Bayern Münih Kulübü yöneticileri ve bazı futbolcular, taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek uyarılarda bulunurken, hakem iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

Yaklaşık 10 dakika sonra sahaya dönen iki takım futbolcuları mücadeleyi bırakıp pankartı açan taraftarları protesto etmek amacıyla birbirleriyle paslaşarak süreyi doldurdu. Bu sırada Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, rakip kulübün sahibi Dietmar Hopp ile saha kenarından oyuncuları birlikte alkışladı.

Müsabakada 90 dakika dolduktan sonra karşılaşmanın hakemi Dingert bitiş düdüğünü çaldı ve Bayern Münih sahadan 6-0 galip ayrıldı. Taraftarlar bir kez daha son düdük çalmadan pankartı açsaydılar, hakem maçı tatil edecek ve Bayern Münih 3-0 mağlup ilan edilecekti.

HOPP'A YÖNELİK TEPKİLERİN NEDENİ

Almanya'da Dietmar Hopp'a yönelik tepkilerin nedeni ise kulüp yapısını düzenleyen kural. Almanya'da 22 yıl önce alınan bir kararla kulüplerin yüzde 51 hissesinin üyelere ait olması şartı getirildi. Bir yatırımcı kulübü satın alsa bile yönetimde söz hakkı üyelere verildi. Ancak daha sonra, "Bir sponsor kulüple aralıksız 20 yıl destek verirse bu kuralda değişikliğe gidilebilir" değişikliği geldi.

Aynı zamanda kulüp üyesi de olan Hoffenheim'in sahibi haline gelen Dietmar Hopp, Alman futbol taraftarlarının hedefindeki isim haline geldi.

DORTMUND'A 3 YIL DEPLASMAN YASAĞI

Bir çok statta Hopp aleyhine pankartlar açılıp tezahüratlar yapılırken; son olarak aleyhteki tezahüratlar ve pankartlar nedeniyle Borussia Dortmund taraftarına 3 yıl Hoffenheim deplasmanı yasağı verildi.

24 Şubat'ta oynanan Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim maçı öncesi ev sahibi ekip taraftarları Dietmar Hopp'u hedef alan pankart açtı. Ancak maçın iptal edilme riskine karşın pankart maç başlamadan hemen önce diğer taraftarların uyarısıyla kaldırıldı.

DIETMAR HOPP KİMDİR?

Kurumsal iş yazılımları üzerine dünyanın 130'dan fazla ülkesinde faaliyet gösteren SAP'ın kurucularından Dietmar Hopp, 1988'den 1998 yılına kadar CEO'luk görevini sürdürdü. 1998'den 2003'e kadar da SAP'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Hopp, sonraki 2 yıl ise yönetim kurulunda görev yaptı. SAP'tan ayrılırken SAP'taki yüzde 10'luk hissesini koruyan Hopp, 2006'da ise servetirin yüzde 70'ini (4 milyar Euro) yardım kuruluşlarında bulunması için kurduğu vakfa bağışladı. Bu vakıf, Avrupa'nın spor, sağlık, eğitim ve sosyal programlar alanında faaliyet gösteren en büyüklerinden biri olarak biliniyor.

TSG 1899 Hoffenheim'ı finanse eden Hopp, kulübün genç takımında oynadı. 2000'lerde ise yeniden kulubü desteklemeye başladı. O zamanlar 5. ligde oynayan Hoffenheim için kesenin ağzını açtı. 2008-9'da Hoffenheim, Bundesliga'ya çıkarken; Hopp, yeni 30 bin kişilik stadyumun yapımı için de 100 milyon Euro harcadı.