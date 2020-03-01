01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında PreZero Arena'da Hoffenheim'a konuk oldu. Bavyera ekibi, 2. dakikada Serge Gnabry, 7. dakikada Joshua Kimmich, 15. dakikada Joshua Zirkzee ve 33. dakikada Philippe Coutinho'nun golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Bayern Münih, 47. dakikada Coutinho ve 62. dakikada Leon Goretzka ile iki gol daha bularak durumu 6-0 yaptı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Bayern Münih taraftarlarının bulunduğu bölümde Hoffenheim Kulübü Başkanı Hopp'a yönelik hakaret içeren pankart açılması sebebiyle maçın hakemi Christian Dingert, müsabakayı durdurdu. İki dakika sonra karşılaşmayı kaldığı yerden başlatan Dingert, 77. dakikada bir kez daha Hopp'a yönelik hakaret içeren pankart açılması sonucu yeniden maçı durdurdu.
Bayern Münih Kulübü yöneticileri ve bazı futbolcular, taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek uyarılarda bulunurken, Dingert iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi.
Yaklaşık 10 dakika sonra sahaya dönen iki takım futbolcuları mücadeleyi bırakıp pankartı açan taraftarları protesto etmek amacıyla birbirleriyle paslaşarak zamanı doldurdu.
Bu sırada Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, rakip kulübün başkanı Dietmar Hopp ile saha kenarından oyuncuları birlikte alkışladı. Müsabakada 90 dakika dolduktan sonra karşılaşmanın hakemi Dingert bitiş düdüğünü çaldı ve Bayern Münih sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Maçın ardından iki takım oyuncuları ve yöneticiler, tribünde kalan seyircilere alkış tuttu. Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 52'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 34 puanla 8. sırada yer aldı.
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