HNO3 nedir, asit mi baz mı?

HABERTURK.COM

Halk arasında kezzap adıyla da bilinen ve çok kuvvetli bir anorganik madde olan nitrik asit; oldukça kararsız bir yapıda olması sebebiyle, oda sıcaklığında azot oksitlerine dönüşebilmektedir. Peki, HNO3 nerelerde kullanılır? HNO3 kullanım alanları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

HNO3 Nedir?

Halk arasındaki ismi kezzap olarak bilinen ve HNO3 bileşiğinin adı nitrik asittir. Tarihi günümüzden çok eskilere, 14. yüzyıla kadar uzanan bu bileşik, altın ve platini çözebilmesi sebebiyle altın suyu olarak da adlandırılmıştır. Kimyasal özellikleri açısından oldukça aktif olarak değerlendirilen nitrik asit, keskin bir kokuya sahip olması ve oldukça aşındırıcı bir madde olması ile dikkat çekmektedir.

Suda çözünmeye bırakıldığında çabucak çözünen ve bu işlem sırasında ortaya yüksek bir ısı çıkaran bu bileşik, birçok madde ile kolayca reaksiyona girmektedir. Nitrojen dioksitin su ile reaksiyona girmesi neticesinde elde edilen bu bileşiğin, endüstri alanında üretilmesi ise Ostwald işlemi neticesinde gerçekleşmektedir. Susuz amonyağın yüksek sıcaklık ve basınç altına alınmasına dayanan bu işlemin sonunda elde edilen azot dioksit gazı suda çözülür ve ortaya nitrik asit çıkar.

İnsan sağlığı açısından değerlendirildiğinde ise nitrik asidin gerek solunması gerekse de yutulması ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Bu bileşiğin göz ile temas etmesi kalıcı körlüğe, solunması akciğer hastalıklarına ve astıma, deri ile temas etmesi ise ciddi yaralanmalara sebebiyet vermektedir. Özellikle endüstriyel alanlarda nitrik asit ile çalışanların, işlem sonunda el ve yüzlerini yıkamaları ve koruyucu krem sürmeleri gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak nitrik asidin oldukça patlayıcı bir özelliğe sahip olması ve çevre sağlığı açısından risk oluşturması, bu bileşiğin saklanması ve taşınmasında özel bir dikkat gösterilmesini zorunlu kılmaktadır.

HNO3 Asit mi Baz mı?

Kimyada, suda çözülen ve bu işlem esnasında çözeltiye hidrojen yükleyen maddelere asit; yine aynı işlem sırasında çözeltiye hidroksil iyonu veren maddelere de baz adı verilmektedir. Peki, Nitrik asidin formülü olan HNO3 asit mi baz mı? Kezzap adıyla da bilinen nitrik asit adından da anlaşılacağı üzere asit sınıfı içinde yer almakta ve zayıf asitlerden bir tanesi olarak değerlendirilmektedir.

HNO3 Molekül Ağırlığı

Bir bileşik içinde yer alan moleküllerin sahip olduğu tüm atomların toplam ağırlığında molekül ağıtlı adı verilmektedir ve nitrik asidin molekül ağırlığı 63.01 g/mol olarak hesaplanmıştır.

HNO3 Ph Değeri

Oldukça aşındırıcı bir inorganik asit olan nitrik asidin (HNO3) ph değeri 1’dir. Bu durum da aynı zamanda bu bileşiği bir asit olduğunun kanıtıdır. Çünkü ph değeri 7’nin altında olan maddeler asit; 7’nin üstünde olan maddeler ise baz olarak tarif edilmektedir.

HNO3 Nerelerde Kullanılır?

HNO3 kullanım alanları oldukça çeşitlidir. Metal sanayisinde işlenecek olan metallerin saflaştırılması, gübrelerin imal edilmesi, patlayıcı birtakım maddelerin üretimi, ilaç sektöründe mantar öldürücü ilaçların imal edilmesi, bir ahşap üründe istenilen rengin elde edilmesi, evlerde kullanılan temizlik malzemelerinin imal edilmesi, boya verniklerin üretimi gibi çeşitli alanlarda nitrik asit kullanılmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut