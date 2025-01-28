HMPV'nin bazı risk gruplarında bronşit veya zatürreye dönüşebileceği uyarısı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "manevi kızı", tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, HMPV, domuz gribi, Covid-19 salgınının son durumu ve grip vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kış döneminde, 20'den fazla virüs türünün akut üst ve alt solunum yolu enfeksiyonuna neden olabileceğini belirten Serakıncı, influenza virüs tip A ve B (INF A/B), Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), Adenovirüs (ADV), Parainfluenza Virüs Tip 1-3 (PIV 1,2,3,4), Human Rhinovirus A/B (HRV A/B), Enterovirüs (EV), Human koronavirüs (HCoV), Human bocavirüs (HBoV), HMPV gibi virüslerle daha sık karşılaşıldığını ifade etti.

REKLAM advertisement1

REKLAM

HMPV VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Serakıncı, 24 yıldır bilinen metapnömovirüsün, Çin'de görülme sıklığının son dönemde arttığını, belirtilerinin ise öksürük, burun tıkanıklığı, nefes darlığı, hırıltı ve ateş şeklinde olduğunu söyledi.

Son dönemde Çin'de artış gösteren metapnömovirüsün yeni bir virüs olarak algılandığını ancak 2001'den beri bilindiğini belirten Serakıncı, "Üst solunum yolu enfeksiyonunda olduğu gibi HMPV'nin de sık görüldüğü dönem, kış ve ilkbahar aylarıdır. İlk kez ortaya çıkmış algısı olsa da 24 yıldır bilinen ve genellikle kendi kendine iyileşme gösterebilen virüslerdendir. Risk gurubu olarak nitelendirdiğimiz bazı kişilerde gözetim altında tedavi edilmeyi de gerektirebilmektedir" diye konuştu.

Öksürük, burun tıkanıklığı, nefes darlığı, hırıltı ve ateş gibi belirtilerin görüldüğü metapnömovirüsün damlacık yoluyla bulaştığını anlatan Serakıncı, sözlerini şöyle sürdürdü: "HMPV, öksürme, hapşırma direkt temas ve üzerinde virüs bulunan yüzeylere dokunma yolu ile bulaşır. Risk gruplarını daha fazla etkileyebilen bir enfeksiyon olup diğer solunum yolu virüslerinden biraz daha fazla bronşit veya zatürreye dönüşebilmektedir. Tüm alt ve üst solunum yolu virüslerinin HMPV dahil kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaşma riski yüzde 90. Bu nedenle bulunduğumuz ortamı belirli aralıklarla havalandırmak oldukça önemli"

REKLAM

"DOMUZ GRİBİ GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR"

İnfluenza A'nın bir alt türü olan domuz gribinin de görülmeye devam ettiğine işaret eden Serakıncı, "Domuz gribi, birkaç yılda bir görülme oranı artabilmekte, o yılı takip eden yılda bir önceki yıldan kazanılmış bağışıklık nedeniyle neredeyse hiç görülmemektedir. Bu ayda normalde en sık görülen virüs RSV virüsüdür. Bu aylar tam onun ayı desek yanlış olmaz. Bu virüs, toplu birlikteliklerin yoğun olduğu bayramlar, yılbaşı sonrası gibi dönemlerde, enfeksiyonlar da belirgin artışları her zaman görürüz" dedi.

Covid-19'un mevsimsel virüsler arasına girdiğini aktaran Serakıncı, "Dünya genelinde pozitif test oranları hastane yatış ve ölüm oranlarına bakarsak Covid-19'da şu anki genel durumunun influenza virüsü gibi olduğunu görüyoruz. Kış aylarında, ocak ayının ilk yarısı da dahil Covid-19 pozitif test oranı yüzde 6-7 gibi seyrederken, ölüm oranı ise yüzde 1,3 oranlarında görülüyor. Bu oran influenza ile yaklaşık aynı oranlarda görülmektedir. Bu açıdan baktığımızda da Covid-19'un yeniden salgın olma durumunun olmadığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. "MASKE KULLANMAYA DİKKAT ETMELİYİZ" Serakıncı, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrencinin yarıyıl tatilinde olduğunu hatırlatarak, okulların açılmasıyla birlikte çocukların virüsleri ailelerine bulaştırma olasılığının artacağını vurguladı. Solunum yolu enfeksiyonlarının okul çağı çocuklarında arttığını ve ailelerine bulaştırdığına işaret eden Serakıncı, "Okulların kapanmasıyla grip vakalarında azalma olacak fakat ara tatil sonrasında özellikle ilk günlerde artış gözlemlenebilir. Ancak endişe edilecek bir durum değil" dedi. Serakıncı, maske kullanımının önemine değinerek, şunları bilgileri verdi: "Hijyene ve kapalı alanları havalandırmaya özen göstermeliyiz. Çocuklarımıza hapşırırken, öksürürken ağızlarını mendille kapatmaları gerektiğinin önemini sık sık hatırlatmalıyız. Hastalık belirtileri yüksekse maske kullanmaya dikkat etmeliyiz."