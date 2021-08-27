İşte geçen sezon, Belözoğlu gelene kadar 1 kez bile santrafor oynatılmayan Enner, işte satış listesine konacak Nazım, işte Tisserand, işte kesin gönderilecek Zajc, hatta geçen sezon mutsuzluğu her halinden belli olan bu sene sisteme-düzene ve taktiğe inandığı için ses çıkarmadan oynayan Sosa.. Bunların hepsi değer kazanan isimler. Muhammed ve Arda da artık 2 yeni transfer.