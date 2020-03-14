Hizmetçiler 1. son bölümü izlendi. Kanal D ekranlarının yeni dizisi olan Hizmetçiler'in son bölümünde

Ela, kardeşini bulmak için çıktığı yolculuğun sonunda Atahanlıların evinde yardımcı olarak işe başlamıştır. Ela, bir yandan kardeşini ararken bir yandan girdiği bu gizemli dünyanın sırlarını bulmaya çalışır. Bir yandan da site sakinleri ve diğer hizmetçilerle yakınlaşıp güvenlerini kazanmanın yollarını aramaktadır.

HİZMETÇİLER 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HİZMETÇİLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ela, Aras Atahanlı'nın evinde bulunan telefondan Gülseren'i şoke eden bir video izletir! Videodaki görüntüler ortaya çıkarsa Gülseren çocuğunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır. Ela'nın bu atağı onun gerçek kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bir hata mıdır?

Aras, Ela ile çarpıştıktan sonra elinden düşen telefonu görünce çok şaşırır. Bu telefon kendi evinde bulunan telefondur. Aras, telefonu görmediğini söyleyen Ela'nın eline nasıl geçtiğini sorgular. Bu durum Ela'nın gerçek kimliğinin ifşa olmasına neden mi olmuştur? Yiğit de bu telefonun peşine düşmüştür. Görüntülerin gönderildiği telefonun siteden birisine ait olduğunu anlar. Gizli gerçekler ortaya mı çıkacak?