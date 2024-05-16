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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet üretim endeksi martta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı

        Hizmet üretim endeksi, martta yıllık bazda yüzde 6,8 yükselirken, aylık bazda ise değişim göstermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:43
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        Hizmet üretim endeksi yüzde 6,8 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı.

        Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15, gayrimenkul hizmetleri 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7 yükseliş gösterdi.

        Hizmet üretim endeksi, mart ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi

        Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azalış kaydetti.

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