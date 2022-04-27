Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ne ve oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw serinin kaçıncı filmi?

Vizyona girdiği 2001 yılından bu yana birçok sinema severin beğenisi toplayan Hızlı ve Öfkeli, serinin 11. filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ve oyuncuları en çok merak edilen soruların arasında yer alıyor. Peki Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw serinin kaçıncı filmi? İşte detaylar

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NE?

Kanunsuz bir kaçak olan Shaw, sadık kanun adamı olan Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapse girmiştir. Görünürde hiç ortak noktası olmayan ve birbirine zıt iki adam da kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve bunu kabul etmeleri başlarına bela açacaksa bile birbirlerine saygı duyarlar. Birbirlerine güvenmeseler bile insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González