Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ve oyuncuları günemdeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak olan film hakkında merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw serinin kaçıncı filmi? İşte güncel bilgiler...
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Birçok sinemasever tarafından beğenilen Hızlı ve Öfkeli, serinin 11. filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw bu akşam izleyici ile buluşuyor. Aksiyon türündeki filmin başrolünde sevilen oyuncu Vin Diesel yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ne anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar
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HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NE?
Kanunsuz bir kaçak olan Shaw, sadık kanun adamı olan Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapse girmiştir. Görünürde hiç ortak noktası olmayan ve birbirine zıt iki adam da kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve bunu kabul etmeleri başlarına bela açacaksa bile birbirlerine saygı duyarlar. Birbirlerine güvenmeseler bile insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik bir tehdidi durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.
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HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González.
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