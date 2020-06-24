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Serbest Telekomünikasyon İşletmeciler Derneği (TELKODER) elektronik haberleşme sektöründeki 2019 yılı değerlendirme raporunu yayınladı. TELKODER’in BTK, TÜİK, BIST gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan resmi verileri kullanarak hazırladığı rapora göre enflasyondan arındırılmış telekomünikasyon sektörü gelirleri 2019 yılı sonunda 15.1 milyar TL oldu. Raporda, sektör gelirlerinin 2003 yılında 15 milyar TL olduğu hesabı katıldığında sektörün hedeflenen büyümeyi yakalayamadığı belirtildi.

TELKODER tarafından yapılan değerlendirmede, koronavirüs salgını sürecinde başarılı bir sınav veren telekomünikasyon sektörünün sorunlarından tam olarak sıyrılması, rekabetin artması ve sektörün büyümesi için fiber altyapı ve veri merkezi yatırımlarının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Değerlendirmede, uzaktan çalışma ve eğitim yöntemlerinin yaygın olarak kullanılmaya başlamasının fiber altyapının da önemi bir kez daha ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

‘FİBERİN ÖNÜ AÇILMALI'

Eğitimden, sağlığa, kültüre kadar hayatımızı internet ortamı üzerinden normalleştirdiğimizi vurgulayan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, şöyle konuştu:

“Ülke olarak internetin önemini bir kez daha kavradığımız bu dönemde ve sonrasında fiber altyapının gelişimi kritik önem taşıyor. Bu noktada, artan veri trafiği de göz önüne alındığında fiber altyapımızı güçlendirmemiz şart. Ülkemizde bu alanda yatırım yapmak isteyen çok sayıda işletmecimiz bulunuyor. Fiber altyapının hızla ve yaygın olarak tüm ülkede tesis edilmesi için konunun bir devlet politikası olarak ele alınması gerekiyor. Bu politika doğrultusunda yatırım yapmak isteyen işletmecilerin önü açılmalı, fiber kablo döşemek isteyen işletmecilerden istenen yüksek ücretler yeniden ele alınmalı, bürokratik engeller ortadan kaldırılmalı, altyapı sadece birkaç firmanın inisiyatifine bırakılmamalı ve belediyelerin bugüne kadar yapmış oldukları fiber altyapı diğer işletmecilerin de kullanımına açılmalı.”

Türkiye'de Son 10 Yıldaki Fiber Uzunlukları ve Büyüme Oranları

Telekomünikasyon şirketlerinin pandemi sürecinde fedakarlıkla çalıştığını ve ülkenin yeni normale hızla adapte olmasını sağladığının altını çizen Halil Nadir Teberci, “Bu süreçte artan internet kullanımı sebebi ile daha hızlı upload (yükleme) ihtiyacı ortaya çıktı. Bu noktada, üyelerimiz öncülüğünde yükleme hızları arttı, bu çalışmaların ardından ana hizmet sağlayıcı olan Türk Telekom ve cep telefonu işletmecileri de yükleme hızlarında artışlar yaptılar. Bu artışların kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bu çalışma vatandaşın aldığı internet hizmeti kalitesini de arttıracaktır” dedi.

TÜRKİYE’NİN VERİSİNİN TÜRKİYE’DE KALABİLMESİ İÇİN NELER YAPILMALI?

Hazırladığı analizde veri merkezlerinin desteklenmesini de ayrı bir başlıkta ele alan TELKODER, Türkiye’de üretilen verinin (hem kamu tarafında hem ticari hayatta) yurt dışında depolanmasının güvenlik açısından riskli olduğunun altını çizdi.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, bu verilerin milli güvenliği tehlikeye atacak bir sorunla karşılaşmamak için Türkiye’de yer alan veri merkezlerinde saklanmasını milli bir öncelik olarak gördüklerini belirtti.

Dernek, Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını sağlayabilmek için şu teşvik ve çalışmaların gerekliliğine işaret etti:

- Cazibe Merkezleri kapsamında veri merkezlerine sağlanmak istenen teşvikler faydasız kaldı. Verilecek teşviklerin faydalı olabilmesi için il ve beyaz alan sınırının kaldırılması gerek. Her büyüklükteki işletmecinin istediği illerde yapacağı faaliyetler destek kapsamına alınmalıdır.

- Elektrik ücretleri Veri Merkezi işletmecileri için en önemli ve en pahalı girdi şu an. Elektrik ücretlerinin en fazla sanayi tarifesinin yarısı kadar olmalıdır.

- Tüm Erişim Sağlayıcıların katılımının zorunlu olacağı birden fazla İnternet Değişim Noktasının kurulması bir an önce gerçekleştirilmelidir.

- Veri merkezlerinin bağlantı hızları yükselmeli, fiyatları düşürülmelidir. Fiber erişim sağlayıcıların Veri Merkezlerine özel indirimli tarife oluşturmaları zorunlu tutulmalıdır.