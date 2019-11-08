Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler nelerdir?

08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hızlı kilo vermek diğer adıyla şok diyet ile sizler de kilolarınızdan kurtulabilirsiniz diye sizi kandırmayacağız çünkü hızlı kilo vermek sağlık açısından da çok zararlıdır. Bunların yerine sağlıklı beslenerek ve fiziksel egzersizleri yerine getirerek yine istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Hem hızlı hem de sağlıklı kilo vermenize de yardımcı olacaktır.
Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler;
Öncelikle hayatınızdan sağlıksız yiyecekleri çıkarmayı göze alacaksınız. Sağlıklı gıdalar tüketerek zayıflamayı denediğinizde yaşayacağınız süreci daha da hızlandırmış olursunuz, bunun yanı sıra şekerli, yağlı ve hazır yiyecekleri terk etmeniz gerekir. Bu gıdalardan ne kadar uzaklaşırsanız sizler için o kadar faydalı ve sağlıklı olacaktır. Ve son olarak düzenli spor yapmanız bu süreçte size fayda sağlayacaktır.
- Bol bol sıvı tüketin.
- Kendinizi ödüllendirin
- Küçük tabaklarda yemeyi tercih edin
- Sağlıksız yiyecekler tüketmeyin
- Kendinizi motive edin.
- Süt ve süt ürünlerini tercih edin. Protein ve yağ yakımı açısından sizlere fayda sağlayacaktır.
- Asitli içeceklerden sakının.
- Yemeğe her zaman çorba ve salata ile başlayın.
- Tuzu hayatınızdan çıkarın
- stresten uzak durun
- Hırs yapın
- Hızlı yemek yemeyin
- Tatlı yemek yerine kuru meyve veya normal meyve tercih edebilirsiniz.
- Öğün aralarında meyve tüketin acıkmanızı engeller.
Bu maddeleri uygularsanız sağlıklı ve hızlı kilo verebilirsiniz ama önce diyetisyeninizden size uygun program hazırlamasını istemeyi unutmayın.
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