Hizbullah sabah saldırdı: 2 İsrail askeri öldü

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın bu sabah ülkenin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin İsrail'in kuzeyindeki saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtilirken daha fazla detaya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail basını askerlerden birinin Hizbullah'ın güdümlü tanksavar füzesi saldırısında, diğerinin ise insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca bu iki ayrı saldırıda biri ağır olmak üzere 9 İsrail askerinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ediyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.