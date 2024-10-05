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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah: 20'den fazla İsrail askerini öldürdük ve yaraladık | Dış Haberler

        Hizbullah: 20'den fazla İsrail askerini öldürdük ve yaraladık

        Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki bir sınır köyünde düzenledikleri saldırıda, İsrail'in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 03:01 Güncelleme: 05.10.2024 - 03:01
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        Hizbullah: 20'den fazla İsrail askerini öldürdük ve yaraladık
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        Hizbullah, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını bildirdi.

        Açıklamada, saldırıda İsrail'in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

        İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarında bulunan Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampaları ve topçu mevzilerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.

        Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasında da İsrail ordusuna ait "askeri araçlar ve askerlerden oluşan bir gücün hedef alındığı" belirtilen açıklamada, olayda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

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        AA'nın haberine göre; Hizbullah, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin yanı sıra kuzeydeki Karmiel ve Sasa bölgelerinin de hedef alındığını kaydetti.

        İSRAİL'İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1411 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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        #Son dakika haberler
        #Hizbullah
        #israil
        #lübnan
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