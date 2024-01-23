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        Haberler Magazin Hitman: Ajan 47 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hitman: Agent 47 ne zaman çekildi?

        Hitman: Ajan 47 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Hitman: Ajan 47 filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Michael Finch , Skip Woods , Kyle Ward tarafından kaleme alınan film Aleksander Bach tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hitman: Ajan 47 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Hitman: Agent 47 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 18:34 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:34
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        • 1

          Hitman: Ajan 47 filmi 23 Ocak Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 2015 yılında vizyona giren film aksiyon macera türünde kaleme alınmıştır. Film Hitman isimli video oyunu serisindeki hayal ürünü olan bir başkahramanı konu almaktadır. Peki, "Hitman: Ajan 47 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hitman: Agent 47 ne zaman çekildi?" İşte Hitman: Ajan 47 filminin konusu ve oyuncuları...

        • 2

          HİTMAN: AJAN 47 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Ajan 47 Uzun yıllar süren bir araştırma sürecinin ürünü olan, üst düzey yeteneklere sahip bir ölüm makinesi, boynunun arkasında yer alan barkod dövmesinin son iki hanesinde yazan numarayla, "Ajan 47" olarak tanınmaktadır. Onlarca yıllık araştırmanın sonucu önceki 46 klonun ardından, benzeri görülmemiş bir güç, hız, dayanıklılık ve zekaya sahip olan Ajan 47'nin yeni görevi ise kendisinin gizemini çözüp aynı formül üzerinden bir katil ordusu yaratmaya çalışan bir mega şirkete karşı harekete geçmektir. Gizli düşmanlarının üstesinden gelmeyi bilen genç bir kadının yardımıyla Ajan 47, şaşırtıcı köklerini keşfedecek ve epik bir savaşın içine atılacaktır.

        • 3

          HİTMAN: AJAN 47 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Rupert Friend

          Zachary Quinto

          Hannah Ware

          Emilio Rivera

          Rolf Kanies

          Thomas Kretschmann

          Dan Bakkedahl

          Ciarán Hinds

          Mona Pirzad

          William E. Morris

          Michaela Caspar

          Jerry Hoffmann

          AngelaBaby

          Jürgen Prochnow

          Michael Bornhütter

          Nils Brunkhorst

          Michael Corcoran

          Georg Ebinal

          Matthias Günther

          Sebastian Hülk

          Felix Koch

          Alrik Kreemke

          Helena Pieske

          Daniel Stockhorst

          Johannes Suhm

          Eskindir Tesfay

          Asuka Tovazzi

          Janice Koh Yu-Mei

          Chris Theisinger

          Joe Toedtling

          Tomas Jester

          Gillian Tan

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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