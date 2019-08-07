ABD'li tarihçi Dr. Leonard Sax, Adolf Hitler'in büyükbabasının Yahudi olduğunu ileri sürdü. Sax, Hitler'in avukatı Hans Frank'ın günlüğü ve ona ait resmi evrakları üzerinde bir araştırma yaptı. Bu çalışmaya göre, Hitler'in babaannesi Maria Anna Schicklgruber Avusturya'nın Graz kentinde bir Yahudi ile ilişkisinden 1837 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği, Alois adı verilen bu çocuğun Nazi Almanyası'nın lideri olacak Adolf Hitler'in babası olduğu öne sürüldü.

Alois'in gerçek babasının kimliği Naziler iktidara geldiğinde nüfus kayıtlarından silindiği ifade edilirken, Sax, Hitler'in babasının vaftiz olabilmesi için annesinin bir Hristiyanla evlendiğini ve kayıtlara 'Johann Georg Hiedler' adının geçtiği iddiasında bulundu.