"HİTİT TARİHİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK MÜHÜR BASKILARI VAR"

Maner, Kayalıpınar'da bu sene 4 alanda kazı yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Alanlarda yaptığımız kazılarda hem önemli mimari kalıntılar hem de önemli buluntular ortaya çıktı. Bir açmamızda özellikle bu kazının stratigrafisini (katmanbilim) anlayabildik. En önemli buluntularımızın arasında ise Hitit tarihini değiştirebilecek mühür baskıları var. Bu mühürler kil üzerine basılıyor ve günümüze kadar ulaşabiliyor. Kazdığımız yangın binasında bunlar ortaya çıktı. Özellikle 3. Hattuşili dönemi, eşi, çocukları ve kraliyet ailesine ait çok önemli mühür baskıları ortaya çıktı. Bunların bulunduğu yapıyı da istişareler ve tartışmalar sonucunda İmparatorluk arşivi olarak tanımlamak istiyoruz. Kayalıpınar'da çok önemli bir Hitit imparatorluk arşivi olduğunu görüyoruz."