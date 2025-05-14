Hisse alma zamanı mı? Bekleyelim mi?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş oldu. Borsa şirketlerinin değerinin 19 Mart'taki siyasi gelişmelerin ardından oldukça gerilediğini anlatan Demirtaş, "Borsadaki şirketlerin ölüsünü bu fiyata alamazsınız. Ancak bu faiz düzeyi ile kademeli alım yapmak gerekir" diye konuşuyor. 5 yıl gibi uzun vadeli düşünüldüğünde hisse senedi almak için en uygun dönem olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Bu şirketlerin bu fiyatta olmaması gerekiyor" dedi.

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GOLBALDE EN KÖTÜ GÖRÜLDÜ

Temmuz ayına kadar kurda ve altında bir hareket beklemeyen Demirtaş, global gelişmelerin ekonomiye etkisi konusunda en kötünün yaşandığını, dengelenme dönemine girildiğini kaydediyor. ABD ile Çin'in gümrük vergilerinde başta telaffuz edilen tutarlardan önemli oranda indirim yapmış olmasına dikkat çeken Demirtaş, ancak yine de suyun bir kez bulandığını bu nedenle önümüzdeki dönem belirsizliklerin fazla olabileceğini anlattı.

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EN AZ YÜZDE 20 HİSSE TUTULMALI

Demirtaş, hisse senetleri piyasasındaki yükselişin faiz indirimlerinin yeniden başlayacağı dönemde mümkün olabileceğini bunun için de başta hukukun üstünlüğüne olan inancın yeniden pekişmesi ve seçime dair kuşkuların ortadan kalkması gerektiğinin altını çiziyor. Ancak yine de başta perakende gibi defansif şirketler ve holdingler ile büyük şirket hisselerinin ne zaman hareketleneceğini kestirmenin zor olduğunu bu nedenle şu dönemde bile yatırımcıların portföylerinin yüzde 40'ını hisse senetlerine ayırmaları gerektiğini ifade ederek "Portföyde hisse oranı yüzde 20'nin altına düşmemeli" şeklinde konuşuyor. Demirtaş, portföy çeşitlendirirken bu günlerde hissenin yanı sıra yüzde 35 tahvil gibi faizli enstrümanlar ve yüzde 25 de döviz içeren yabancı hisse senedi ve tahvilleri önerebileceğini söyledi.