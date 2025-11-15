Habertürk
        Hırvatistan, Dünya Kupası biletini aldı! - Futbol Haberleri

        Hırvatistan, Dünya Kupası biletini aldı!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı sona erdi. Hırvatistan sahasında Faroe Adaları'nı 3-1 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 00:56 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:56
        Hırvatistan, Dünya Kupası biletini aldı!
        Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

        Avrupa elemelerinde 9. hafta heyecanı, A, G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.

        L Grubu'nda, Hırvatistan konuk ettiği Faroe Adaları'nı 3-1 yenerek grup liderliğini garantiledi ve Dünya Kupası bileti aldı.

        A Grubu'nda, Galatasaray'da forma giyen Leroy Sane'nin de ilk 11'de sahaya çıktığı Almanya deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma yolunda grup liderliğini korudu. Fenerbahçe'nin stoperi Milan Skriniar'ın ilk 11'de yer aldığı Slovakya ise konuk ettiği Kuzey İrlanda'yı 1-0 yendi ve grupta ilk 2 sırada yer almayı garantiledi. Gruptaki son hafta maçında 12'şer puanlı Almanya ile Slovakya, grup liderliği ve Dünya Kupası bileti için karşılaşacak.

        G Grubu'nda, Polonya konuk ettiği Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, Hollanda, Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük şans yakaladı. Polonya'da Fenerbahçe'nin de formasını giyen Sebastian Szymanski, 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        A Grubu

        Lüksemburg-Almanya: 0-2

        Slovakya-Kuzey İrlanda: 1-0

        G Grubu

        Finlandiya-Malta: 0-1

        Polonya-Hollanda: 1-1

        L Grubu

        Cebelitarık-Karadağ: 1-2

        Hırvatistan-Faroe Adaları: 3-1

