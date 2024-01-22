Hırsızların darp ettiği gece bekçisi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
Gaziantep'te 8 gün önce gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatta hırsızların saldırısına uğrayan Reşit Kaya'dan acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Kaya, hayatını kaybetti
Gaziantep'te inşaat sahasında hırsızları engellemeye çalıştığı sırada darp edilen gece bekçisi Reşit Kaya (64), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay 14 Ocak'ta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat sahasında gece bekçiliği yapan Reşit Kaya, iddiaya göre hırsızlara engel olmak istediği sırada saldırıya uğradı.
Tahta ve demir sopalarla darp edilen Kaya, ihbarla gelen jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Kaya, bu sabah hayatını kaybetti.
Otopsi sonrası Kaya'nın cenazesi yakınlarına teslim edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.