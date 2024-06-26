Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
Diyarbakır'da kapanmayan hemzemin geçit bariyeri nedeniyle tren ile bir araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayda ise bariyerin kapanmasını sağlayan akülerden birinin çalındığı belirlendi. Çekçek ile aküyü götürdükleri belirlenen şüpheliler gözaltına alındı
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Diyarbakır'da kapanmayan hemzemin geçit bariyeri nedeniyle trenin hafif ticari araca çarptığı 2 kişinin yaralandığı kazada, bariyer akülerinden birinin çalındığı belirlendi.
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DHA'nın haberine göre çekçek ile aküyü götürdükleri tespit edilip gözaltına alınan ve toplam 37 suç kaydı bulunan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
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ARAÇ 70 METRE SÜRÜKLENDİ
Kaza, 20 Haziran'da Bağlar ilçesinde meydana geldi. Mardin yönüne giden makinistliğini Necmettin Y.’nin (48) yaptığı yük treni, kapanmayan bariyeri nedeniyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet Sait A.'nın (18) kullandığı hafif ticari araca çarptı.
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Kazada, yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücü ile yanındaki Muhammed Nur O. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 2 yaralı tedavilerinin ardından taburcu oldu.
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ÇEKÇEK İLE ÇALDILAR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin kazayla ilgili çalışmasında, bariyerlere ait elektrik panosundan 1 akünün çalındığı, 1'inin de olay yerinde bırakıldığı belirlendi.
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Ekiplerin güvenlik kamerası ve saha çalışmalarında, 2 şüphelinin çekçek ile gelip akülerden 1'ini götürdüğü tespit edildi. Şüpheliler M.E.Ç. (30) ve S.C.D. (27), operasyonla adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı.
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SERBEST KALDILAR
Şüphelilerden M.E.Ç.'nin 5 kez otodan, 1 kez evden ve 1 kez de iş yerinden hırsızlık olmak üzere 33, S.C.D.'nin de hırsızlıktan 4 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.
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