Birleşik Krallık'ta Harry isimli bir kedi komşularının kıyafetlerini ve yemeklerini çalıp evine getiriyor. Kedinin sahibi Donna Hibbert ise Facebook üzerinden eşyaların sahiplerine ulaşabilmeye çalışıyor.

BBC'de yer alan habere göre hırsız kedi Harry, son dört yıl içinde iç çamaşırı, bir paket sosis ve hatta bir tasarım ayakkabı da dahil olmak üzere çaldığı çeşitli eşyaları eve getirdi.

Öyle ki Harry sadece geçtiğimiz hafta içinde komşularından 6 parça eşya çaldı. Donna Hibbert, Harry'nin bu eşyaları 'hediye' olarak düşündüğünü belirterek "Bence kediler sahiplerine hediye vermeyi seviyor, bunun arkasındaki psikoloji bu" dedi.

Hibbert, Harry'nin yıllar boyunca yaklaşık 300 sterlin (7 bin 300 TL) değerinde eşya çaldığına inanıyor.