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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Hira isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

HİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hira ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hira isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hira isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HİRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hira ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Muhammed'in inzivaya çekildiği mağara. Kendi yolunda ilerleyen, bildiğini okuyan. Aramak, arayış.

HİRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hira ismini koymak caizdir.

HİRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hira ismini kullanan 21.999 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hira ismini kullanan 4.295 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hira ismini kullanan 1.552 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hira ismini kullanan 1.240 kişi bulunmaktadır.

HİRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Hira olanlar kendini fark ettirmeyi, eğlenceli yaşam tarzlarını ve eğlenceli mekanları severler. Arkadaş çevreleri İç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket