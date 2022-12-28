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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Hazal isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

HAZAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hazal ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hazal isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hazal isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HAZAL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hazal ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Darda kalanların yardımına koşan. Resim, resim gibi güzel. Kuruyup dökülen ağaç yaprakları.

HAZAL İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hazal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hazal ismini koymak caizdir.

HAZAL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hazal ismini kullanan 44.886 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hazal ismini kullanan 8.076 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hazal ismini kullanan 3.031 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hazal ismini kullanan 2.352 kişi bulunmaktadır.

HAZAL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Kendini fark ettirmeyi, eğlenceli yaşam tarzlarını ve eğlenceli mekanları severler. Arkadaş çevreleri çok geniştir. Sıcakkanlılıklarıyla ilgi çekerler. Rutin giden durumlar, onlarda sıkıcı bir hava yaratır. Planlı ve detaycı çalışma disiplininden çok hazzetmezler. Sanatta oldukça ünlü işlere imza atabilir. Hafızası ve beyin gücü bakımından çok insana karşı yarışabilir. Aşk hayatında mutlaka tek bir kalbi ister, sadık kalınmasından yanadır. Arada, kendi bildiği doğrular onaylanmazsa ya da kendine veya başkasına bir haksızlık yapılırsa; ne pahasına olursa olsun duruma el atmaktan çekinmez. İletişim güdüsü kuvvetlidir. Küçük işlerle uğraşmaktan hazzetmez ama küçük problemlere büyük sorunlar gibi ağır tavırlar takınabilir.

Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket