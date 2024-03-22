Hintli girişimlere olan ilgi azalıyor

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Teknoloji dünyasında startuplara yapılan yatırımlar 2023 yılında ciddi bir patlama göstermişti. 2024 yılının başlarında ABD'de bu trend sürerken, geçen yılın yükselen değeri Hindistanda ise işler tersine dönmüş gözüküyor.

Hindistan'ın ekonomisi ve borsaları halen patlama yaşıyor ancak girişimleri değil.

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Bir zamanlar gelecek vaat eden Hint teknoloji girişimlerine milyarlarca dolar pompalamaya istekli olan yatırımcılar, şimdi yavaşlıyor ve daha küçük çekler kesiyor. Dijital ödeme şirketi Paytm gibi bir zamanlar yükselen yıldız olan genç firmalar veya son yıllarda piyasaya yeni girenler için gözden düşme ve değerlemelerden dikkat çekici düşüşlerle etkilendiler.

Yüzlerce erken aşamadaki girişime yatırım yapan Hindistan'ın Blume Ventures'ın yönetici ortağı Karthik Reddy, firmasının geçen yılki 12'ye kıyasla bu yıl yaklaşık sekiz yeni anlaşma yapmayı planladığını söyledi. Fonları daha fazla şirkete yaymak yerine güvendiği firmalara daha büyük meblağlar yatıracak. "DAHA FAZLASI İÇİN HEYECANLANMAK ZOR" Reuters'in yabancı ve yerli yatırım firmalarında altı yöneticinin yanı sıra yeni kurulan şirketlerde iki CEO ile yaptığı görüşmelere göre Karthik Reddy, "Mevcut portföyünüz kazanç göstermediğinde, daha fazlasını yapmak için heyecanlanmak zor" ifadeleri ile duruma açıklık getirdi.

Hintli girişimlere bakan yatırımcılar potansiyel karlılığa çok daha fazla odaklanıyor, teknoloji şirketlerine daha az aşık oluyor ve istikrarlı tuğla ve harç işleriyle daha fazla ilgileniyor.