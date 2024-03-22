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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta sel faciasında canlarını zor kurtardılar! O anlar saniye saniye kaydedildi- Güncel haberler

        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde sel faciası yaşandı. Korku dolu anlarda taşkın sularına kapılan 2 kişi son anda kurtuldu. Dehşet anları anbean kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:05
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        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, sele yol açtı. Sele kapılan 2 kişinin korku dolu anları birbirlerine sarılarak kurtulmaya çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        DHA'da yer alan habere göre selde sürüklenen 2 kişinin kurtulması için evlerinin camından bağırarak yönlendirme yapmaya çalışanlar, o anları saniye saniye kaydetti.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #şırnak
        #Cizre
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