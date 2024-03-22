Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sel faciası yaşandı. Korku dolu anlarda taşkın sularına kapılan 2 kişi son anda kurtuldu. Dehşet anları anbean kaydedildi
Giriş: 22.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:05
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak, sele yol açtı. Sele kapılan 2 kişinin korku dolu anları birbirlerine sarılarak kurtulmaya çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA'da yer alan habere göre selde sürüklenen 2 kişinin kurtulması için evlerinin camından bağırarak yönlendirme yapmaya çalışanlar, o anları saniye saniye kaydetti.
Fotoğraflar: İHA
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