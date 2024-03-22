Kayseri'de eşi Ahmet Uluyol'u (31) kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla öldüren Mervenur Uluyol'un (27), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü öne süren Uluyol, "Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 4 Kasım'da saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi.

ÇIKAN TARTIŞMADA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAMIŞTI

İki çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi.

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Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mervenur UIuyol'un yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mervenur Uluyol ile ölen Ahmet Uluyol'un şikayetçi babası O.U., kız kardeşleri S.U. ve A.U. ile taraf avukatları hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia eden Mervenur Uluyol, "Olay yaşanmadan önce eşim Ahmet Uluyol, beni sürekli darp ediyordu. Daha önce anne ve babasının yanında da bana şiddet uyguladı. Bundan dolayı bayılma krizleri geçirdim. Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Ahmet bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darp etti. Ardından uyudu. Uyumadan önce de tehdit etti. 'Seninle yarın görüşeceğiz' dedi. Niyetim çocuklarımı da alıp, evden kaçmaktı. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Kendimi korumak istiyordum. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

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Evden kaçmak istediğini de anlatan sanık Uluyol, "Olaydan bir kaç gün önce evden kaçmaya çalışmıştım. Başaramadım. Tren raylarının oraya götürüp, 'Benden ayrılamazsın seni öldürürüm' dedi. İstanbul'da kafes dövüşçüsü olarak çalıştığını söyledi" dedi.