Hint yağı saça faydaları

Çoğunlukla Hindistan’da yetişen ve Hint yağı bitkisinin tohumlarından üretilen bir yağ çeşidi olan Hint yağı özellikle kozmetik sektöründe ve tıbbi bir bitki olarak kullanılmaktadır. İçeriğinde omega 3 ve 6 başta olmak üzere faydalı yağ asitleriyle antioksidan maddeler bulunan bu yağın birçok faydası olduğu bilinmektedir.

Yüzyıllardır bir güzellik iksiri olarak da kullanıldığı bilinen Hint yağının içeriğindeki yararlı maddelerle özellikle saçlara olan faydaları merak konusudur. Hint yağı saça sürülür mü, Hint yağı saça iyi gelir mi konuları birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Yazımızda Hint yağının saça faydalarını ve merak edilenleri okuyabilirsiniz.

Hint Yağının Saça Faydaları

Saçın daha çabuk uzamasını sağlar.

Yıpranan, güçsüzleşen saçların canlılığını yeniden kazanmasını sağlar.

Saçların nem dengesinin sağlanmasına katkıda bulunur.

Saçlarda meydana gelen kırıkları onarır ve oluşabilecek kırıkların önüne geçer.

Saç dökülmelerinin önüne geçtiği ve azalttığı bilinmektedir.

Saç tellerini güçlendirir.

Kepek oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.

Saçlarda oluşmuş istenmeyen beyaz tellerin önüne geçer.

Saçlara parlaklık kazandırır.

İçeriğindeki antioksidan maddeler saçları besler ve yumuşacık saçlar elde edilmesine katkıda bulunur.

Saç derisini besleyerek ihtiyacı olan minerallerin saçlara kazandırılmasını sağlar. Bu sayede parlak, canlı, güçlü ve daha çabuk uzayan saçlar elde edilir.

Saç diplerinde oluşan yaraların iyileşmesini sağlayarak bu gibi durumlardan saçların olumsuz etkilenmesinin önüne geçer.

Hint Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Saçlarındaki çeşitli sorunlar ve saçlarını güçlendirmek, nemlendirmek isteyen kişiler Hint yağı saça kullanımı konusunu araştırmaktadır. Hint yağı saça genellikle maske şeklinde uygulanması tavsiye edilir. Yalnızca Hint yağı ya da diğer saça iyi gelme özelliği bulunan yağlarla karıştırılarak saç diplerine masaj yaparak uygulanır ve birkaç saat bekletilir. Eğer dilenirse Hint yağı B vitamini, E vitamini ampulleri ile karıştırılarak da saça uygulanabilir. İsteğe göre 10-20 dakika bekletmek de mümkündür. Sonrasında durulamadan önce şampuanlama işlemi yapılarak ılık su ile durulanır. Durulamadan önce şampuanlama işlemi, yağın saçtan arındırılabilmesi adına gereklidir.

Hint Yağı Saça Haftada Kaç Kez Kullanılır?

Hint yağı eğer onarıcı bir maske olarak kullanılacak ve saçlarda birkaç saat bekletilecekse ayda 2 ya da haftada 1 defa kullanımı yeterlidir. Fakat rutin saç bakımına eklenecek ve 15-20 dakika kadar saçta bekletilecekse ihtiyaca bağlı olarak haftata 2, 3 veya 4 defa saça uygulanabilir.

Hint Yağının Saça Zararları

Hint yağının saçlar için birçok olumlu etkisi gözlemlense de bu yağ gereğinden fazla kullanımında saçlara faydadan çok zarar verebilir. Böyle durumlarda saçtaki nem dengesi bozularak saçların aşırı ve fazla yağlanmasına sebebiyet verebilir. Bu da insanların istemediği bir durumdur. Bu nedenle Hint yağının saçlarda kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Ayrıca fazla uygulandığında saçtan arındırmak da çok zor bir hale geleceğinden saçların şekillenmemesine, sönük görünmesine ve saçlarda fazla kepek oluşumuna neden olabilir. Çünkü bir maske biçiminde kullanılan Hint yağının mutlaka saçlardan iyi bir şekilde ılı su aracılığıyla arındırılması gerekmektedir.