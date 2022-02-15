Hint yağının cilde faydaları

Hint Yağı Cilde Faydaları - Hint Yağı Cilde Sürülür Mü, İyi Gelir mi ve Tüylenme Yapar Mı?

kozmetik alanında önemli maddelerden biridir. Birçok kişi bu sağlığa birçok faydası olduğu bilinen yağın cilt üzerindeki kullanımını merak etmektedir. Hint yağı cilde iyi gelir mi sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte, Hint yağı cilde sürülür mü, Hint yağı cilde kullanılır mı şeklindeki aramalar kişiler tarafından sıklıkla yapılmaktadır.

Hint yağı cilde birçok faydası olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış bir yağdır. İşte o faydalar ve bu yağ çeşidiyle ilgili merak edilen diğer bilgiler…

Hint Yağı Cilde Faydaları

Hint yağında cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olan yağ asitleri bulunur. Bu nedenle cildi nemlendirmede oldukça başarılı bir üründür.

Yara, yanık izlerinin giderilmesine ve ciltte iz oluşumunun önüne geçilmesine yardımcı olur.

Hızlı kilo alma ve hızlı kilo verme ile başka birçok nedenden dolayı cilt üzerinde oluşan çatlakların giderilmesini sağlar. Ciltte çatlak oluşumunun da önüne geçer. Cilt kuruluğu nedeniyle ve ayakta uzun süre kalınması sebebiyle oluşmuş olan topuk çatlaklarına iyi gelir.

Kuruluk sebebiyle oluşmuş kırışıkların giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yaşlanma etkilerini azalttığı da bilinmektedir.

Lekelerin giderilmesine yardımcı olur. Güneş ışınlarının zararlı etkileri sebebiyle oluşan izlerin iyileşmesine de katkı sağlar.

Oje, çeşitli kimyasal maddeler sebebiyle tırnaklar güçsüzleşebilir ve zamanla tırnaklarda kırılma, lekelenme gibi olumsuz etkiler meydana gelebilir. Hint yağı tırnakları güçlendirerek bu olumsuz etkilerin giderilmesine yardımcı olur.

Sivilce izlerinin giderilmesini sağlar.

Özellikle kış aylarında meydana gelen ciltteki pullanmaları önler ve iyileştirir.

Yaşlanma belirtileri ciltteki kolajen miktarının azalması sonucu meydana gelmektedir. Hint yağı ise ciltteki kolajen miktarının artırılmasına yardımcı olur. Kolajen miktarının artması cilde canlılık da kazandırır.

Dudakların nemlendirilmesini sağlar.

Hint Yağı Ciltte Ne Kadar Kalmalı?

Hint yağının ciltte kalması için belirli bir miktar belirtilmemiştir. Özellikle yanık, yara izleri ve nemlendirmek için kullanılacaksa yüz harici bölgelerde kendiliğinden emilmesi beklenebilir. Fakat yüze akşam uyumadan önce sürülüp sabah uyanınca ılık suyla yüz yıkanabilir. Gece boyu cilt tarafından çoğunluğu emilmiş olacaktır. Tırnaklar için kullanılacaksa da manikür suyunun içerisine eklenebileceği gibi gece yatmadan önce tırnaklara uygulanabilir.

Hint Yağı Ciltte Tüylenme Yapar Mı?

Hint yağının gereğinden fazla ve çok uzun süreler boyunca kullanımı sonucu tüylenme sorununa yol açtığı gözlenmiştir. Bu nedenle Hint yağını belirli periyodlar halinde ve çok fazla olmayacak şekilde kullanmakta fayda vardır. Düzenli olarak her gün cilde uygulanabilecek yağlar arasında değildir.

Hint Yağının Cilde Zararları

Cilde oldukça faydalı yağlardan biri olan Hint yağının sürekli ve fazla miktarlarda cilde uygulanması tavsiye edilmemektedir. Uzun süre kullanımında cilde faydadan çok zararı dokunabilir. Hint yağının fazla miktarlardaki kullanımı cilt üzerinde tüylenmeye sebep olabildiği gibi bir yağ çeşidi olması dolayısıyla ciltteki yağ oranının artarak sivilce ve akne oluşumuna da sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle belirli periyodlar halinde ve yüksek miktarlarda kullanılmaması gerektiği bilinmektedir.