Hindistan'ın efsanevi atleti hayatını kaybetti

HABERTURK.COM

Geçen ay Covid-19’a yakalanan başarılı atlet Hindistan’ın kuzeyindeki bir hastanede tedavi altına alındı. Ölümünün nedeni ateş ve oksijen doygunluğu seviyelerinin düşmesi ile ilişkili olduğu aktarıldı.

CNN’in haberine göre, Milkha Singh’in ailesi, "Çok savaştı ama Tanrı'nın kendi yöntemleri var ve hem annemiz hem de şimdi babamızın 5 gün içinde vefat etmesi belki de gerçek aşk ve arkadaşlıktı." ifadelerinde bulundu.

91 yaşındaki başarılı atletin eşi eski voleybolcu ve spor yöneticisi olan Nirmal Kaur da Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetmişti.

Cumartesi günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi de başarılı atletin ölüm haberinden duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Singh’e övgü dolu sözler söyledi.

Paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MILKHA SINGH

Hindistan'ın en başarılı atletizm sporcularından biri olan Milkha Singh, Asya Oyunları’nda da altın madalyalar kazandı. Aynı zamanda 1958'de Hindistan'ın ilk İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları şampiyonu oldu.

Ertesi yıl ise Singh, Hindistan’da en önemli ödüllerden biri olan Padma Shri ödülünü aldı.

Koşu kariyerine Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı daha sonra Hint Ordusuna katıldı. Hayatında unutamadığı yarışın 1960 yılındaki Roma Olimpiyatları olduğunu 2011 yılında CNN'e verdiği bir demeçte söylemişti.