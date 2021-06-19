Hindistan'ın efsanevi atleti hayatını kaybetti

Geçen ay Covid-19’a yakalanan başarılı atlet Hindistan’ın kuzeyindeki bir hastanede tedavi altına alındı. Ölümünün nedeni ateş ve oksijen doygunluğu seviyelerinin düşmesi ile ilişkili olduğu aktarıldı.
CNN’in haberine göre, Milkha Singh’in ailesi, "Çok savaştı ama Tanrı'nın kendi yöntemleri var ve hem annemiz hem de şimdi babamızın 5 gün içinde vefat etmesi belki de gerçek aşk ve arkadaşlıktı." ifadelerinde bulundu.
91 yaşındaki başarılı atletin eşi eski voleybolcu ve spor yöneticisi olan Nirmal Kaur da Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetmişti.
Cumartesi günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi de başarılı atletin ölüm haberinden duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Singh’e övgü dolu sözler söyledi.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2021
Paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
MILKHA SINGH
Hindistan'ın en başarılı atletizm sporcularından biri olan Milkha Singh, Asya Oyunları’nda da altın madalyalar kazandı. Aynı zamanda 1958'de Hindistan'ın ilk İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları şampiyonu oldu.
Ertesi yıl ise Singh, Hindistan’da en önemli ödüllerden biri olan Padma Shri ödülünü aldı.
Koşu kariyerine Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de başladı daha sonra Hint Ordusuna katıldı. Hayatında unutamadığı yarışın 1960 yılındaki Roma Olimpiyatları olduğunu 2011 yılında CNN'e verdiği bir demeçte söylemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!