ZATÜRRE - PNÖMONİ NEDİR?

Zatürre önemsenen ve korkulan bir hastalık olduğundan zatürre nedir diye merak edilmektedir. En basit haliyle zatürrenin akciğerlerde oluşan doku iltihaplanması olduğunu söylemek mümkündür. Çeşitli bakteri ve virüsler akciğerlere yerleşerek bölgedeki dokularda iltihap oluşumuna yol açmaktadır. Zatürre seviyeleri olan bir hastalıktır. Seviyesine bağlı olarak özellikle ilerlediğinde bulaşıcı bir hastalıktır. Bazı kişiler zatürreyi daha hafif atlatırken bazıları daha ağır geçirebilmektedir.

Zatürre Neden Olur?

Zatürre aniden ortaya çıkan bir hastalık olmadığı için zatürre neden olur sorusunun yanıtı aranmaktadır. İlk olarak zatürre akciğer hastalığı olduğunda akciğerlere yerleşen bakteri ve virüslerin zatürreye neden olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bazı durumlarda zatürre kişiden kişiye bulaşarak da ortaya çıkabilmektedir. Yine de genel olarak zatürreye kişinin kendi boğazı, ağzı ve sindirim kanalından akciğerlere ulaşmayı başaran bakterilerin neden olduğunu söylemek daha doğrudur. Çünkü zatürrenin her çeşidi bulaşıcı değildir.

ZATÜRRE - PNÖMONİ NASIL GEÇER?

Zatürre nasıl geçer sorusunun yanıtlamadan önce kendisinde zatürre belirtileri hisseden kişinin vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ardından doktor tarafından verilen antibiyotik, ağrı kesici ve ateş düşürücüler kişi tarafından düzenli olarak alınmalıdır. Bunun yanı sıra zatürre olan kişi iyi beslenmeli, sıvı alımını arttırmalı ve dinlenmelidir. Ancak ağır seyreden zatürrenin doktorlar tarafından hastanede tedavisi de tavsiye edilebilmektedir. Çünkü hastalık ağır seyrettiğinde kişinin solunum desteğine ve yoğun bakıma bile ihtiyacı olabilmektedir. Dolayısıyla hastalığın vakit kaybedilmeden kontrol altına alınmasının sağlanması çok önemlidir.