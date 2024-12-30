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        Haberler Ekonomi Teknoloji Hindistan'dan uzay araştırmalarındaki rolünü pekiştirecek kritik adım - Teknoloji Haberleri

        Hindistan'dan uzay araştırmalarındaki rolünü pekiştirecek kritik adım

        Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında iki uydu taşıyan ilk roketinin başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.12.2024 - 21:26 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:51
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        Hindistan'dan kritik adım
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        Hindistan basınındaki haberlere göre, ülkenin “yörüngede kenetlenme kabiliyetini” ortaya koymayı amaçlayan SpaDeX roketi, Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden uzaya yerel saatle 22.00'de fırlatıldı.

        ISRO Başkanı Sreedhara Panicker Somanath yaptığı açıklamada, "SpaDeX görevi için PSLV-C60 roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roket, uyduları doğru yörüngeye yerleştirdi." dedi.

        ISRO'ya göre, SpaDeX görevinin birincil amacı alçak dünya yörüngesinde iki uzay aracının kenetlenmesi ve ayrılması için gerekli teknolojinin geliştirilmesi olacak.

        Kenetlenme deneyinin, 7 Ocak 2025'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Bu görevin gelecekteki insanlı uzay uçuşları ve uydu servis görevleri için kilit bir teknoloji olduğu belirtiliyor.

        Hint yetkililer, "bu görev sayesinde Hindistan'ın, Rusya, ABD ve Çin'den sonra dünyada uzayda kenetlenme teknolojisine sahip dördüncü ülke olma yolunda ilerlediğini" kaydetti.

        GÜNEŞ'İN YÖRÜNGESİNE UZAY ARACI YERLEŞTİREN İLK ASYALI ÜLKE

        Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), uzayda bağlantı (docking) testini gerçekleştirdi. Bu test, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), uzay teknolojileri geliştirme ve uygulama alanında önemli bir adım attı. Özellikle son yıllarda, Ay'a iniş misyonları ve Güneş araştırmaları gibi projelerle dikkat çekiyor. 23 Ağustos 2023'te Hindistan, ISRO tarafından Ay'ın güney kutbu bölgesine bir uzay aracını başarıyla indirerek Ay'a inen dördüncü ülke olmuştu.

        Ayrıca, 2 Eylül 2023 tarihinde Hindistan, ilk Güneş misyonu olan Aditya L1 uzay aracını başarıyla fırlattı. Bu görev, Güneş'in yörüngesine uzay aracı yerleştiren ilk Asyalı ülke olma unvanını Hindistan'a kazandırdı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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