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        Haberler Dünya Hindistan'da üniversite laboratuvarına leopar girdi | Dış Haberler

        Hindistan'da üniversite laboratuvarına leopar girdi

        Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Junagadh Tarım Üniversitesi'nde bir laboratuvara giren leopar paniğe yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:09
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        Laboratuvara leopar girdi
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        NDTV televizyonunun haberine göre, Junagadh Tarım Üniversitesinin biyoenerji laboratuvarına bir leopar girdi. Hayvanın içeri girmesiyle öğrenciler panik halinde laboratuvarı hızlıca boşalttı ve kapıyı vahşi hayvanın üzerine kilitledi.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde leoparın laboratuvarda koşturduğu görüldü.

        Yetkililere haber verilmesinin ardından sakinleştirici iğneyle uyutulan hayvan güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #hindistan
        #Leopar
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