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        Haberler Dünya Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

        Hindistan'da yük ile yolcu trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:42 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:42
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        Hindistan'da iki tren çarpıştı
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        Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 25'ten fazla kişi yaralandı.

        Yetkililer, Batı Bengal'deki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 25'ten fazla yaralının olduğunu bildirdi.

        Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #hindistan
        #tren kazası
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