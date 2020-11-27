DHA

Hindistan´ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde yaşayan 14 yaşındaki Agastya Jaiswal, Osmania Üniversitesi'nden mezun oldu.

Jaiswal´ın Gazetecilik ve Kitle İletişim bölümünden mezun olduğu ifade edildi. Jaiswal´ın Hindistan´da 14 yaşında bir üniversitenin lisans bölümünden mezun olan ilk kişi olduğu bildirildi.