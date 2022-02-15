Hindistan cevizi kurusu yıllardır tatlılara lezzet vermesi için kullanılan bir besin maddesidir. Fakat son yıllarda Hindistan cevizinin ve Hindistan cevizi yağının faydaları gündeme gelmiştir. Hindistan cevizi yağı içinde bulunan yüksek oranda E vitamini, kalsiyum, çinko, antioksidan maddeler sayesinde sağlık için saymakla bitmeyen faydalara sahiptir. Nem verme özelliği ile bilinen ve bağışıklığı güçlendirme özelliği olan bu yağ hakkında birçok bilgi ise merak konusu olmaktadır. İnsanlar sıklıkla hindistan cevizi yağı saça iyi gelir mi, hindistan cevizi yağı saça sürülür mü gibi soruların cevaplarını araştırmaktadır.

Hindistan cevizi yağı, E vitamini ve diğer anitoksidan maddeler sayesinde saçlara önemli ölçüde faydaları olan bir maddedir ve saça sürmekte herhangi bir sakınca yoktur. Hatta saç sağlığı için önemli bakım maddeleri arasında dahi gösterilebilir. hindistan cevizi yağı uzatır mı sorusu da merak konusudur.

Hindistan cevizinin besleyici özelliği nedeniyle saç uzatma etkisi vardır. Yazımızın devamında hindistan cevizi yağının saça yararları ve konu hakkında merak edilen bilgileri okuyabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı Saça Faydaları

Hindistan cevizi yağı, nem verme özelliği olan bir maddedir. Bu nedenle saçın derinden nemlenmesine fayda sağlar. Kuru saç problemi olan kişilerin bu probleminin önlenmesine yardımcı olur.

Saçları besleyerek saçlara canlılık ve parlaklık kazandırır.

Bazı kişiler saçlarında sıklıkla kırılma sorunu yaşamaktadır. Hindistan cevizi yağıyla bu sorunun önüne geçmek mümkündür. Hindistan cevizi yağı kırılmayı önlediği gibi kırılan saçları da onarır.

Dalgalı ve kıvırcık saçlarda şekillendirici olarak kullanılabilir. Saçları nemlendireceği için daha düzgün şekilli bukleler elde edilmesini sağlar.

Saç derisinin beslenmesine destek vereceği için saç diplerinde meydana gelen kaşıntı, sivilce ve yara problemlerinin önüne geçilmesini sağlar.

Saçların hızlı uzamasını sağlar ve saçlarda oluşabilecek dökülmelerin önüne geçer. Böylece daha gür saçlar elde edilmiş olunur.

Kepek problemi birçok kişinin yaşadığı ve mücadele etmekte zorlandığı bir sorundur. Hindistan cevizi yağıyla bu sorunun önüne geçmek mümkün. Hindistan cevizi yağı kepek oluşumun engeller.

Bitlenmenin önüne geçtiği bilinmektedir.

Saçın yazın güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olur.

Hindistan Cevizi Yağı Saça Nasıl Kullanılır?

Hindistan cevizi yağı belirli bir sıcaklık derecesinin altında katılaşan bir yağdır. Isı uygulandığında sıvılaşır. Bu nedenle katı formdaki Hindistan cevizi yağını elinize alıp biraz ısıtarak saç diplerine, uçlarına ya da her ikisine birden uygulayarak bir süre bekletip yıkayabilirsiniz. Bu şekilde sanki bir maskeymişçesine uygulamak yüksek derecede bir etkiye neden olacaktır. Saçınız için kullandığınız başka yağlarla ya da maddelerle karıştırarak da maske olarak uygulanabilir. Aynı zamanda şampuanların içine de eklenebilir.

Hindistan Cevizi Yağı Saça Zararları

Hindistan cevizi yağının saça bilinen herhangi bir zararı olduğu gözlemlenmemiştir. Fakat her madde gibi fazla kullanımından kaçınılması uygun olacaktır. Çok fazla kullanımı saçların daha erken ve çok fazla yağlanmasına sebep olabilir. Maske olarak uygulanılacaksa haftada 1 defa kullanımı uygun olacaktır.