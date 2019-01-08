Satış ve pazarlama alanında uzun yıllar görev yapan ve Hilti Türkiye’de 2001 yılından bu yana kariyer basamaklarını tırmanan Banu Deniz Çetinkol, Hilti Türkiye’de Satış Planlama Uzmanı, Lojistik Müdürü, Ürün Müdürü, Müşteri Hizmetleri Müdürü, Bölge Satış Müdürü, Stratejik Pazarlama Müdürü, Strateji Geliştirme Direktörü, Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü ve son olarak yaklaşık iki yıl boyunca Hilti Güney Afrika’da Pazarlama Direktörü pozisyonunda rol aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisansını tamamlamasının ardından yüksek lisansını Doğuş Üniversitesi’nde pazarlama alanında yapan ve iyi derecede İngilizce bilen Çetinkol, evli ve bir çocuk annesi.

1941 yılında dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan yaklaşık 35 bin nüfuslu Lihtenştayn Prensliği’nde kurulan Hilti, kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarına ilk kez 1982 yılında giren ve 15 yıl distribütörlük olarak temsil edilen Hilti, 1997 yılından bu yana ise Türkiye’de yüzde 100 yabancı sermayeli bir firma olarak faaliyet gösteriyor