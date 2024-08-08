Eşen, projenin bu çerçevede yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Orman Genel Müdürlüğünün kurak ve yarı kurak alanlarda kullandığı geleneksel saha hazırlama ve dikim yöntemlerinin yanında suyu hasat eden, hapseden ve böylece daha fazla ürün elde edilmesini sağlayan su hasadı yöntemlerini kullanmayı amaçladık. Bu sahada geleneksel ağaçlandırma yönteminin yanında baklava ve hilal şeklinde su hasadı yapıları bulunmakta. Bu yöntemler Çin'de, Ürdün'de, Afrika'da ve Orta Doğu'da kullanılıyor. Özellikle Antep fıstığı ve zeytin gibi ürünlerde kullanılıyor. Tarımsal ürünlerde de kullanılıyor. Baklava ve hilal su hasadı yapılarımız, normal dikim yöntemlerine göre yüzde 65 daha fazla su tuttu. Bu büyük bir oran ve bunun olumlu sonucunu fidan yaşama oranlarında ve büyümelerinde de gördük."