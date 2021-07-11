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Hilal Altınbilek sezonu Bodrum'da açtı! Elinden telefonunu düşürmedi - Magazin haberleri

Hilal Altınbilek'in telefon trafiği

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Altınbilek, elinden telefonunu düşürmedi

11.07.2021 - 17:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Hilal Altınbilek, tatilini sürdürüyor. 30 yaşındaki oyuncu, Ortakent'te objektiflere yansıdı.

  • Arkadaş grubuyla plajda bir araya gelen Altınbilek, cep telefonunu elinden düşürmedi. Uzun süre görüşmeler yapan oyuncu, bir ara küçük bir kız çocuğuyla ilgilendi.

  • Fiziğiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan Altınbilek, ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu, ilerleyen saatlerde denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

  • Altınbilek, plajdan döndükten sonra bu fotoğrafını paylaştı. Bazı hayranları Altınbilek'i, Ebru Şallı'ya benzetti.

  • ADI KEREM ALIŞIK İLE ANILDI

    Hilal Altınbilek'in rol arkadaşı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Kerem Alışık da söz konusu iddiaları, "Asla böyle bir şey yok" diyerek reddetmişti.

    İkili hakkında bu kez de, Beykoz'da ev kiraladıkları ve beraber yaşadıklarına ilişkin bir iddia ortaya atılmıştı. Alışık basına yansıyan haberlerden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

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