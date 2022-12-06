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Hilal 14 yaşındaydı! 40 dakika kalp masajı yapıldı! Büyük acı!

Van'da, okulda kalbi duran ve 40 dakikalık kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen lise öğrencisi 14 yaşındaki Hilal Rojda Demir, ambulans helikopterle ulaştırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Giriş: 06.12.2022 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Hilal 14 yaşındaydı! 40 dakika kalp masajı yapıldı! Büyük acı! - Van haberleri
Hilal 14 yaşındaydı! 40 dakika kalp masajı yapıldı! Büyük acı!
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DHA

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'ndeki Anadolu lisesinin 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir (14), dün teneffüste, okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre mahallenin sağlık merkezindeki ambulansla ilçedeki hastaneye kalbi durmuş olarak götürülen Demir, doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü.

AMBULANS HELİKOPTER İSTENDİ

Öğrenci için doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye geldi.

VAN'A SEVK EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

Hava ambulansı, Hilal Rojda'yı alıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Çaldıran Mahallesi'nde oturan Demir ailesinin 4 çocuğundan 2'ncisi olan Hilal Rojda'nın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hilal Rojda, bugün toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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