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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Hikâyelerle İstanbul Şarkıları AKM'de

        Hikâyelerle İstanbul Şarkıları AKM'de

        Neyzen Burcu Karadağ ve usta oyuncu Altan Erkekli 21 Mayıs Akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde İstanbul'un ruhunu şarkılar ve hikâyelerle sanatseverlere aktaracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 00:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:27
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        Hikâyelerle İstanbul Şarkıları AKM'de
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        “Hikâyelerle İstanbul Şarkıları” adlı bu özel projede, İstanbul’un belleğine kazınmış eserler, usta sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. 21 Mayıs saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda Neyzen Burcu Karadağ, İstanbul’un ruhunu notalara dökerken, usta oyuncu Altan Erkekli, şarkıların arasına dokunan hikâyeleriyle izleyicileri geçmişin İstanbul’una doğru zamanın içinde bir yolculuğa çıkaracak.

        Bu yolculukta Zeynep Bektaş duygulara dokunan sesiyle, Ozan Sarıboğa şehrin ruhunu notalara piyanosuyla ve Erkan Kanat ise İstanbul’un sesini perküsyonuyla dinleyenlere yansıtacak. Onur Cicin ise kanunuyla İstanbul’un zarafetini müzikseverlerle buluşturacak.

        Gecenin repertuvarında ise “İstanbul’dan Üsküdar’a Yol Gider”den, “Yedikule”ye, “Uzun İnce Bir Yoldayım”dan İstanbul sokaklarına uzanan unutulmaz eserler yer alacak.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Altan Erkekli
        #burcu karadağ
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