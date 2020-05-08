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Diversey, temizlik ve dezenfeksiyonu aynı anda sağlayabilen, patentli AHP (Hızlandırılmış Hidrojen Peroksit) teknolojisi ile geliştirilmiş ürünlerinin üretimini Türkiye'de yapacağını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, daha önce ithal edilerek hizmete sunulan ürünlerin yurtiçi üretimleri, gerekli izin ve sertifikalarının tamamlanmasının ardından Mayıs sonunda başlayacak. Bu kapsamda, Diversey'in, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli rol oynayan Oxivir ürün serisinden yılda bin ton üretileceği kaydedildi.

Konuya ilişkin bilgi veren Diversey Orta Doğu ve Afrika Profesyonel İş Birimi Bölge Başkan Yardımcısı Gökhan Özdöl, "Geçtiğimiz seneden beri üzerinde çalıştığımız bu projenin hayata geçirilmesi için Gebze Fabrikamızda kapasite artırımı için yeni bir dolum hattı kurduk. Bu yatırım ile daha önce ithal ettiğimiz ürünleri ülkemizde üretmekle kalmayacak, Ortadoğu, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Kıbrıs'a da ihracını sağlayacağız. Böylece, Diversey Türkiye olarak Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin merkezi ve ihracat üssü olma konumumuzu daha da pekiştireceğiz" dedi.

Özdöl, koronavirüs mücadelesine her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Diversey olarak üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Koronavirüs mücadelesinde bugüne kadar birçok üniversite hastanemize, aile sağlık merkezlerimize ve otellerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açan iş ortaklarımıza yaklaşık 50 tona varan dezenfektan bağışında bulunduk. Bundan sonra da toplumumuzu korumak ve sağlıklı bir yaşam sağlamak için ülkemize destek olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Özdöl, yakında tüm sektörler el hijyeni sağlayan IntelliCare ve Soft Care Line ürünlerinin üretimini de Türkiye'de gerçekleştireceklerini bildirdi.

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