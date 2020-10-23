Hidrojenle çalışan ticari geliştirdi

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Toyota, ağır ticari araçlara olan talebin artmasıyla birlikte Toyota Motor Kuzey Amerika (TMNA) ve Hino Trucks işbirliğiyle Kuzey Amerika pazarı için hidrojen yakıt hücreli elektrikli ağır ticari araç geliştirme kararı aldı.

Her iki şirket, yakıt hücresi teknolojisini ve yeni geliştirilen Hino XL Serisi şasisini kullanarak, zararlı emisyonları olmayan, yüksek kapasiteli bir ağır ticari araç üreteceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının başında Japonya pazarı için geliştirileceği açıklanan 25 tonluk yakıt hücreli elektrikli ağır ticari araç çalışmasının ardından, Kuzey Amerika pazarına yönelik bu yeni çalışmayla Toyota-Hino Trucks işbirliği daha da genişletildi. Yeni yakıt hücreli araç ile ilgili ilk tanıtımının 2021’in ilk yarısında gerçekleşmesi planlanıyor.

Yakıt hücreli ağır ticari aracın, sadece su buharı salımına sahip olacağı kaydedildi. Toyota'nın yakıt hücresi teknolojisini artırılmış menzille birlikte ticari açıdan kullanıma uygun ve çevreci bir çözüm olarak sunacağı kaydedildi.