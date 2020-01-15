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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen hidrojen yakıtla çalışan otomobilde incelemelerde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kampüsünde borlu hidrojen üretim sistemiyle çalışan aracı inceleyen Bakan Dönmez, "Araç kendi içerisinde bir nevi hibrit. Normal elektrikli araçlara hidrojen yakıtlı pilleri koyduğumuzda menzil uzayacak. Şu anda deneme için yapılan araç, elektrikle 300 kilometre menzile sahip. Bu menzili hidrojenli yakıtla 150 kilometre uzatma imkanı var" dedi.
Bakan Dönmez, araçta hidrojenin yakıt olarak kullanıldığını, yakıt piline giden hidrojenin elektriğe dönüştürülerek elektrikli motorun aktive edildiğini anlattı.
2 ADET ÜRETİLDİ
Dönmez, TÜBİTAK MAM ve BOREN'in birlikte geliştirdiği araçtan şu anda 2 adet üretildiğini ve yeni bir araç için de çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Bu elektrikli araca benzer bir teknoloji ancak burada aracı şarj etmiyorsunuz. Hidrojen üzerinden bu kaynağı elde etmiş oluyorsunuz" diye konuştu.
Bu tür teknolojilerde hidrojenin ekonomik ve güvenli şekilde elde edilmesinin önemli olduğuna işaret eden Dönmez, "Türkiye'de 8 ila 10 yıldır üniversitelerimizde ve Bor Enstitümüzde yapılan çalışmalar var. Bugün bilim adamlarımız bakanlığımızda Türkiye'nin hidrojen yakıtında yol haritasını oluşturmak için bir araya geldi. Yine bu konuda araştırma, geliştirme yapan girişimci firmalarımız var. Onlarla birlikte önümüzdeki günlerde yol haritasını oluşturacağız ve kamuoyuyla da bunu paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.
İÇTEN YANMALI MOTORDAN DAHA HIZLI
Dönmez, geliştirilen aracın sessiz çalışma ve sıfır emisyon değeriyle elektrikli otomobillerle benzerlik taşıdığını, sıfırdan 100 kilometreye ulaşma açısından da içten yanmalı motorlara göre iki kat hızlı olduğunu dile getirdi.
Dönmez, geliştirilen aracın yakıt hücresinin elektrikli araçlarınkinden farklı olduğunu belirterek, "Düşünün, uzun bir seyahat planladınız. 300-400 kilometreden fazla gideceksiniz, eğer hidrojen ihtiva eden bir yakıt koyarsanız, menzili uzatmış oluyorsunuz. Biz hidrojen tutucu olarak bor kullanıyoruz" dedi.
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