Hidiv kasrı nerede? Hidiv kasrı hangi şehirde, ülkede?

HİDİV KASRI NEREDE?

Hidiv Kasrı, İstanbul Boğazı’nın en zarif tepelerinden birinde, Beykoz ilçesinin Çubuklu semtinde, yeşillikler içinde gizlenmiş bir tarih mücevheridir. Osmanlı’nın son döneminde inşa edilen bu kasır, 1907 yılında Mısır’ın son hidivi olan Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Konum itibarıyla Boğaz’ın girişine hâkim bir noktada yer alan yapı, dönemin mimari anlayışının en ince örneklerinden biridir. Art Nouveau tarzıyla inşa edilen kasır, doğu ile batı estetiğini aynı çatı altında birleştirir. İstanbul’un yoğun temposunun hemen yanı başında, kuş sesleriyle çevrili bu tarihi köşk, adeta geçmişin zarafetini bugüne taşıyan bir zaman kapsülüdür.

REKLAM advertisement1

REKLAM

HİDİV KASRI HANGİ ŞEHİRDE?

Kasır, İstanbul’un Beykoz ilçesi sınırlarında, Boğaz’ın Anadolu yakasında yer alır. Beykoz’un kendine has doğası ve orman dokusu içinde yükselen yapı, kentin en güzel manzaralarından birine sahiptir. Boğaz’ın iki yakasını görebilen bu tepe, yüzyıl önce Abbas Hilmi Paşa’nın İstanbul’daki ikametgahı olarak seçilmişti. O dönem Mısır ile Osmanlı arasındaki siyasi ilişkilerin simgesi haline gelen Hidiv Kasrı, bugün İstanbullular için tarih, mimari ve doğayı aynı anda sunan nadir duraklardan biridir. Kent merkezine yakın konumu sayesinde hem yerli halk hem de turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir.

HİDİV KASRI HANGİ ÜLKEDE? Hidiv Kasrı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde inşa edilen yapı, Cumhuriyet’in ilanından sonra uzun süre atıl kalmış, 1980’li yıllarda restore edilerek yeniden halka açılmıştır. Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kasır, sadece bir tarihi yapı değil, aynı zamanda kamusal bir kültür alanıdır. Tarihî kimliğiyle birlikte Türkiye’nin mimari mirasının en zarif örneklerinden biri olarak kabul edilir. REKLAM HİDİV KASRINA NASIL GİDİLİR? Hidiv Kasrı’na ulaşım oldukça kolaydır. İstanbul’un Avrupa yakasından gelenler için ilk adım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu yakasına geçmektir. Kasır, Üsküdar–Beykoz hattı üzerinde, Çubuklu semtine yaklaşık 5 dakikalık mesafede bulunur. Toplu taşımayla ulaşmak isteyenler için Üsküdar’dan kalkan Beykoz otobüsleri en pratik seçenektir. Çubuklu durağında indikten sonra kısa bir yürüyüşle kasrın koru girişine varılır. Özel araçla gelenler için kasrın bulunduğu ormanlık alanın girişinde otopark mevcuttur. Bahar ve yaz aylarında haftasonları yoğun ilgi gördüğünden sabah erken saatlerde gitmek daha keyifli olur. Yürüyüş yolunun her iki yanında korunun yemyeşil bitki örtüsü, laleler ve mevsim çiçekleriyle bezenmiş patikalar uzanır. Kasra çıkan yolda ilerlerken İstanbul Boğazı’nın mavisi ağaçların arasından belirmeye başlar ve birkaç dakikalık yürüyüş, sizi adeta bambaşka bir çağa taşır.

HİDİV KASRINDA NELER YAPILIR? Hidiv Kasrı, tarih, doğa ve mimariyi bir arada deneyimlemek isteyenler için benzersiz bir duraktır. Ziyaretçiler, ilk olarak kasrın dış cephesindeki zarif süslemeleri ve simetrik kule yapısını keşfeder. İç mekânlarda yer alan vitraylar, mozaik zeminler, mermer merdivenler ve ince detaylı demir işçiliği, dönemin Avrupa etkisini Osmanlı zarafetiyle birleştirir. Günümüzde kasrın iç bölümleri, restoran ve etkinlik alanı olarak düzenlenmiştir. Sabah saatlerinde kahvaltı veya brunch için gelenler, Boğaz manzarasına karşı çaylarını yudumlarken İstanbul’un sesinden uzak bu huzurlu köşede nefes alır. Geniş bahçesi, yürüyüş yolları ve seyir teraslarıyla özellikle fotoğraf meraklılarının uğrak yeridir. Gün batımı saatlerinde terastan izlenen Boğaz manzarası, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin aklında yer eder. Kasır aynı zamanda düğün, özel davet ve kültürel etkinlikler için de sıkça tercih edilir; çünkü atmosferi her dönemde zamansız bir zarafet taşır. Koru çevresinde yürüyüş yapmak, kuş sesleri arasında dinlenmek, mevsim çiçekleriyle çevrili patikalarda fotoğraf çekmek Hidiv Kasrı deneyiminin ayrılmaz parçalarıdır. Sonbaharda kızıl yapraklar, ilkbaharda açan laleler kasrı adeta bir tabloya dönüştürür. Burada geçirilen birkaç saat, İstanbul’un kalabalığından uzak ama tarihine dokunan sakin bir mola aktivitesidir.