HIDIRLLEZ DİLEĞİ NASIL DİLENİR?

Hıdırellez gecesi her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanır ve dilekler kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülür ya da asılır. Üzerine çeşitli dilek ve niyetlerin yazıldığı kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılır.