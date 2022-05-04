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Hıdırellezde nasıl dilek dilenir? Hıdırellezde ne yapılır?

Hıdırellezde ne yapılır, nasıl dilek nasıl dilenir?

Baharın müjdecisi olan Hıdırellez günü ateşler yakılır, dilekler dilenir ve eğlenceler düzenlenir. Hıdırellez, her yıl 6 Mayıs tarihinde Türkiye'nin yanı sıra bir çok ülkede sevinçle kutlanıyor. Peki, Hıdırellezde nasıl dilek dilenir? İşte, detaylar...

04.05.2022 - 18:41 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hıdırellezde nasıl dilek dilenir? sorusu gündemde yer alıyor. Hızır ile İlyas peygamberlerin her yıl buluştukları gün olarak kabul edilen Hıdırellez 5 Mayıs Perşme akşamı başlayıp 6 Mayıs Cuma ikindi ezanında bitecek. Baharın gelişinin müjdecisi olan Hıdırellez yıllardır Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi farklı ülkelerde kutlanmaktadır. İşte, Geleneksel bir bayram olarak görülen Hıdırellez dileği hakkında merak edilenler...

  • HIDIRELLEZ NEDİR?

    Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak anılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

  • HIDIRLLEZ DİLEĞİ NASIL DİLENİR?

    Hıdırellez gecesi her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanır ve dilekler kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülür ya da asılır. Üzerine çeşitli dilek ve niyetlerin yazıldığı kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılır. 

  • Bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanır bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanır.

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