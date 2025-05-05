Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır? Gül ağacına nasıl dilek dilenir, Hıdırellez duası nasıl okunur?

HIDIRELLEZ’DE DİLEK NASIL TUTULUR?

Hıdırellez’de dilek tutmak için 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır. Eskiden, kese içine para konup gül dibine gömülürken, günümüzde genellikle açık cüzdanlar bırakılır. Dileklerin yazılı olduğu kağıtlar veya resimler, gül ağacının dallarına asılabilir. Eğer ev sahibi olmak isteniyorsa, ev resmi, araba almak isteniyorsa, araba resmi çizilebilir. 6 Mayıs sabahı, asılan paralar ya da cüzdanlar geri toplanır ve sonra bu notlar suya bırakılır.

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Hıdırellez’de gül ağacına dilek tutarken dua etmek de önemli bir gelenektir. Dileklerinizi dile getirirken şu dua okunabilir:

Bin bir adım bir adım / Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah / Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden Resullullah yetiş imdadıma / Hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin / Biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır deryada erdim murada amin.