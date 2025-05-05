Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır? Gül ağacına nasıl dilek dilenir, Hıdırellez duası nasıl okunur?

        Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır? Gül ağacına nasıl dilek dilenir, Hıdırellez duası nasıl okunur?

        Hıdırellez bu sene 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Gül ağacına dilek dileyip asmak en bilinen ritüellerden biridir. Öte yandan Hıdırellez, bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul edilen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlerin ve eşyaların feyiz, bereket getireceğine inanılan bir gündür. Bu nedenle, yiyecek kapları, ambarlar ve para keseleri ağızları açık bırakılır. Peki Hıdırellez dilekleri nasıl yapılır? Gül ağacına nasıl dilek dilenir, Hıdırellez duası nasıl okunur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 05.05.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hıdırellez dilekleri günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. 2025 yılında Hıdırellez, 5 Mayıs Pazartesi akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Salı ikindi ezanı ile sona erecek. Hıdırellez ritüellerinden biri olan gül ağacına dilek dilemek isteyenler Gül ağacına nasıl dilek dilenir, Hıdırellez duası nasıl okunur sorusuna yanıt arıyor. Dileklerin yazılı olduğu kağıtlar veya resimler, gül ağacının dallarına asılabilir. Eğer ev sahibi olmak isteniyorsa, ev resmi, araba almak isteniyorsa, araba resmi çizilebilir.

        • 2

          HIDIRELLEZ’DE DİLEK NASIL TUTULUR?

          Hıdırellez’de dilek tutmak için 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır. Eskiden, kese içine para konup gül dibine gömülürken, günümüzde genellikle açık cüzdanlar bırakılır. Dileklerin yazılı olduğu kağıtlar veya resimler, gül ağacının dallarına asılabilir. Eğer ev sahibi olmak isteniyorsa, ev resmi, araba almak isteniyorsa, araba resmi çizilebilir. 6 Mayıs sabahı, asılan paralar ya da cüzdanlar geri toplanır ve sonra bu notlar suya bırakılır.

          HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

          Hıdırellez’de gül ağacına dilek tutarken dua etmek de önemli bir gelenektir. Dileklerinizi dile getirirken şu dua okunabilir:

          Bin bir adım bir adım / Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah / Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden Resullullah yetiş imdadıma / Hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin / Biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır deryada erdim murada amin.

        • 3

          HIDIRELLEZ GELENEKLERİ

          -Gül Ağacına Dilek Tutma

          -Ateşten Atlamak

          -Para Asma ve Cüzdan Bırakma

        • 4

          HIDIRELLEZ KESESİ İÇİNE NE KONUR?

          Hıdırellez kesesinin içine genellikle para konur. Gül ağacına asılan paralar, eski geleneklere göre kese içinde yer alır ve bu kese gül dibine gömülürdü. Ayrıca, dilekler bir kağıda yazılabileceği gibi, çeşitli şekiller de çizilebilir. Ev isteyen bir ev resmi, araba isteyen bir araba resmi çizmek, dileklerin gerçekleşmesi için yapılan geleneksel yöntemler arasındadır. Hıdırellez, sadece dilek tutma geleneğiyle değil, aynı zamanda dostlukların pekiştirildiği, yeniliklere adım atılan bir bayramdır. Bu özel günde yapılan ritüeller, kişilere umut ve güven aşılar

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Habertürk Anasayfa