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        Haberler Spor Basketbol Hidayet Türkoğlu: Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç - Basketbol Haberleri

        Hidayet Türkoğlu: Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç. İnşallah beklediğimiz kupalar gelir ve Türk basketbolunun Avrupa'daki zirvesine doğru o yolu da yakından takip ediyor oluruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:44
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        "Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı geçecek"
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        Basketbolda 29 Haziran – 7 Temmuz tarihlerinde İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA U17 Dünya Kupası'nın kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Türkiye’nin organizasyonun C Grubu'ndaki rakipleri Arjantin, Yeni Zelanda ve İtalya oldu.

        Kura çekiminin ardından FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç. İnşallah beklediğimiz kupalar gelir" ifadelerini kullandı.

        "GELECEĞİN BASKETBOLUNU ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYORUZ"

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        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, “Avrupa basketbolunun başındaki insanların burada kura çekimine katılması bizi gerçekten mutlu etti. FIBA Başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlarda onların katılımı bizi daha çok mutlu ediyor. Devlet katkısı ile bu tip organizasyonları yapmak işimizi kolaylaştırıyor. Burada huzurlarınızda Türk basketboluna duyduğu güvenden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın bakanlığımız da bizi yalnız bırakmadı. Geleceğin basketbolunun şekilleneceği, bizlerin de bu süreçte katkı sağlayacağı süreç olursa hem organizasyon hem de tesisleşme anlamında buna öncelik verdiğimiz için mutlu oluyoruz. Halkımızın gerek milli takımımızı, gelecekte yıldız olabilecek oyuncuları izleyeceklerini, yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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        “ÖNÜMÜZDEKİ İKİ ÜÇ HAFTA HEYECANLI BİR SÜREÇ”

        Kadınlar ve erkeklerde kulüpler bazında Avrupa kupalarında önemli başarıların eşiğinde olunduğunu aktaran Türkoğlu, “Son 5-6 yıla baktığınızda kadınlarda ve erkeklerde Türk basketbolunun dünyadaki yerinin belirlenmesi açısından kulüplerimizin başarıları takdire şayan. Federasyon olarak onların yanında olan, onları her alanda destekleyen, onların kulüplerin başarıları olduğunu her fırsatta dile getiren bir federasyon olduk. İnşallah ülkemize daha önce de geldiği gibi bu sezon da kupalar gelir ve Türk basketbolunun kulüpler anlamında Avrupa’nın en önemli liglerinden biri olduğunu gösterme fırsatı buluruz. Hem erkek takımlarımızı, hem kadın takımlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki iki üç hafta heyecanlı bir süreç. İnşallah beklediğimiz kupalar gelir ve Türk basketbolunun Avrupa’daki zirvesine doğru o yolu da yakından takip ediyor oluruz” diye konuştu.

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        “KULÜPLERE ALTYAPIYA GÖSTERDİKLERİ İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

        Bu tür organizasyonların başarıyla anlamlı hale geldiğini belirten Hidayet Türkoğlu, “Milli takımın formasıyla o gururu özellikle genç yaşta yaşamak, A takıma kadar yükselmek gerçekten geçmişle o bağının kopmadığı anlamına gelir. O anlamda gerek biz olalım gerek genç arkadaşlarımız inşallah onlar da daha iyi başarılar elde ederler. O formayı gururla taşırlar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Biz hala eski takım arkadaşlarımızla bu tip organizasyonlarda karşılaşınca geçmişe bir gidiyoruz. O yaşadığımız heyecanı, sevindiğimiz, ağladığımız süreçleri her zaman hatırlamaya çalışıyoruz. Biz yöneticilik anlamında gençlere o imkanları kazandırmak istiyoruz. Onlar zaten basketboluyla milli takımda olmayı hak ediyorlar. Biz de bu ortamları daha sağlıklı geçirmeleri için bize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Kulüpler anlamında, onların yatırımlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu arkadaşlarımız kulüplerinde bu gelişimi sağlıyorlar ve milli takımda oynama hakkı kazanıyorlar. O yüzden buradan kulüplere altyapıya gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Biz sadece o farklı oyuncuları kısa sürede bir araya getirerek milli takım anlamında başarılar getirmeye çalışıyoruz. Bütün kredi kulüplerimizindir. Her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Onlara ne kadar yardımcı olabilirsek bu bizi mutlu ediyor. Bu organizasyonlar başarı da olursa daha anlamlı olacaktır” şeklinde konuştu.

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        ŞEYH SAUD ALI AL THANI: TÜRKİYE HARİKA BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

        FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, iyi bir kura çekimi olduğunu aktararak, “Turnuvadaki 16 takıma da başarılar diliyorum. Eminim Türkiye harika bir organizasyona ev sahipliği yapacak. İyi organize olacak. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.

        ANDREAS ZAGKLIS: 2017 YILINDAN BU YANA DÜZENLENEN 10 ORGANİZASYONDAN DAHA BÜYÜK

        Türkiye Basketbol Federasyonu’na çok teşekkür ederek sözlerine başlayan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, “Ev sahipliği için de çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanı’na da teşekkür ediyorum. Bu organizasyona bakacak olursak 2017 yılından bu yana düzenlenen 10 organizasyondan daha büyük. TBF ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen önemli bir projeyi geliştirilmesine denk gelen bir organizasyon. Basketbol Gelişim Merkezi daha önce de söyledim, buna çok inanıyorum türünün tek örneği. Türk basketbolunun da geleceği için çok önemli bir platform olacak. Sayın Hidayet Türkoğlu’nun liderliği olmadan da bu gerçekleşemezdi. Turnuvaya da bakacak olursak gençleri geliştirme kısmında turnuva çok önemli bir yerde. Şunun da sözünü veriyorum. Temmuz ayında İstanbul’a gelecek takımlar herkesi şaşırtacak bir oyun ortaya koyacaklar. Bugünün gençlerine bakacak olursak daha hızlılar, daha güçlüler, daha uzunlar. 17 yaşında bile gelecek için önemli bir potansiyel sergiliyorlar. Gelecek için çok önemli oyunlar olacak. En iyileri olacaklar. NBA’de, FIBA’nın en üst organizasyonlarda yer alacaklar. Bütün takımlara başarılar diliyorum, Türkiye’ye de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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