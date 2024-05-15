Hıçkırmanın sağlık üzerindeki etkileri: Neden hıçkırırız, hıçkırık nasıl durdurulur?

Bir kağıt torbanın içine yavaşça nefes alın. Bu, ciğerlerinizdeki karbondioksiti artırarak diyaframınızın gevşemesine neden olur.

Nefesinizi tutun. Bu da karbondioksit seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

Hıçkırığı durdurmanın kesin bir yolu olmadığından, bu çözümlerin işe yarayacağının garantisi yoktur, ancak bazı insanlar için etkili olabilirler.