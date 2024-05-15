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        Haberler Sağlık Hıçkırmanın sağlık üzerindeki etkileri: Neden hıçkırırız, hıçkırık nasıl durdurulur?

        Hıçkırmanın sağlık üzerindeki etkileri: Neden hıçkırırız, hıçkırık nasıl durdurulur?

        Hıçkırık can sıkıcı olabilir ancak genellikle kısa sürelidir. Bununla birlikte, bazı insanlar tekrarlayan inatçı hıçkırık atakları yaşayabilir. Kronik hıçkırık olarak da bilinen inatçı hıçkırık, 48 saatten uzun süren ataklar olarak sürebilir. Peki, neden hıçkırırız? Hıçkırık nasıl durdurulur? İşte, cevapları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:46
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        • 1

          Hıçkırık, vücudumuzun otomatik ve ani bir tepkisi olarak bilinir, ancak aslında oldukça karmaşık bir sürecin sonucudur. Hıçkırık, diyaframın istemsiz kasılması ve ani nefes kesilmeleriyle karakterizedir. Sizin için hıçkırığın nedenlerini ve iyi gelebilecek ipuçlarını derledik. İşte, detaylar!

        • 2

          HIÇKIRIK NASIL OLUŞUR?

          Hıçkırık, akciğerler ile mide arasında kubbe şeklinde bir kas olan diyaframın tahriş nedeniyle spazmı sonucu ortaya çıkar. Diyafram nefes aldığınızda havanın ciğerlerinize girmesine izin vermek için aşağı çekilir ve nefes verdiğinizde rahatlar, böylece hava ciğerlerinizden geri akıp burnunuzdan ve ağzınızdan çıkabilir.

        • 3

          HIÇKIRIĞA NE SEBEP OLUR?

          Aşırı yemek, gazlı içecek tüketmek ve sakız çiğnemek.

          Sıcaklıkta ani bir değişiklik. Ani ya da uzun süreli heyecan veya stres.

          İnatçı veya tekrarlayan hıçkırıklarda tipik olarak altta yatan bir durum vardır. Bu durum şunları içerebilir: Merkezi sinir sistemi bozuklukları, sinirlerde tahriş, gastrointestinal bozukluklar, göğüs hastalıkları, kardiyovasküler bozukluklar.

        • 4

          HIÇKIRIK NASIL GEÇİRİLİR?

          Birinin sizi korkutması gibi çözümlerle hıçkırık geçirmeye çalışıyorsanız maalesef bu yöntemler hiçbir işe yaramayacak. Hıçkırığınız birkaç dakika içinde geçmezse, işte evde bazı çözümlerle ondan kurtulabilirsiniz:

          Bir dakika boyunca buzlu su ile gargara yapın. Soğuk su diyaframınızdaki tahrişi yatıştırmaya yardımcı olacaktır.

        • 5

          Bir kağıt torbanın içine yavaşça nefes alın. Bu, ciğerlerinizdeki karbondioksiti artırarak diyaframınızın gevşemesine neden olur.

          Nefesinizi tutun. Bu da karbondioksit seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

          Hıçkırığı durdurmanın kesin bir yolu olmadığından, bu çözümlerin işe yarayacağının garantisi yoktur, ancak bazı insanlar için etkili olabilirler.

        • 6

          KALICI HIÇKIRIKLAR

          "Kalıcı" hıçkırıklar 48 saatten uzun süren hıçkırıklardır. Bazen bir hıçkırık atağı 2 aydan uzun sürebilir. Doktorlar bunları "inatçı" hıçkırık olarak adlandırır. Bu durum şu sorunlardan kaynaklanıyor olabilir: Beyin ve omurilik, diyafram veya göğüs duvarı etrafındaki yapılar, mide.

          Kaynak: Healthline, Medical News Today, Web MD, Summal Health

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