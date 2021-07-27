Hiçbirşey mi yazılır, hiçbir şey mi? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre hiçbir şey kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu'na göre hiçbir şey kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE HİÇBİR ŞEY NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "hiçbir şey" ayrı yazılıyor. Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılıyor.

Bazı örneklerde görülen "hiçbirşey" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Sözcük türü zamir grubunda yer alan "şey" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

zamir, Arapça şeyʾ

Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz:

"İnsan bir şeyin değerini ondan yoksun kalınca anlıyor." - Halikarnas Balıkçısı

Hiç ile bir kelimelerinin yan yana gelerek oluşturdukları hiçbir kelimesi birleşik yazılır ancak şey ile birleşen "hiçbir şey" şey ayrı olacak şekilde yazılır.