Hibrit Eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim ne demek? Öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sisteminde yapılan yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Ders süreleri azalacak, sınıflar ise ikiye bölünecek. Konuyla ilgili detaylı açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.
HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim takvimini açıkladı. Okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Koronavirüs sebebiyle ise Milli Eğitim Bakanlığı okullarda hibrit modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni eğitim dönemi öncesi açıklanan hibrit modele göre okullarda ders saatleri düşürülecek.
MEB Bakanı Ziya Selçuk yaptığı hibrit modelde yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada verileceğini ifade etti. Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi temel derslerin okullarda yüz yüze verileceğini altını çizerek, Coğrafya, Beden Eğitimi, Tarih ve Hayat Bilgisi gibi derslerin uzaktan eğitim ile verileceğini söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk, "Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor" dedi.
SINIFLAR İKİYE BÖLÜNECEK
Bakan Selçuk hibrit eğitim modeli kapsamında sınıfların ikiye bölüneceğini açıklayarak, " Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek" dedi.
MEB 2020-2021 EĞİTİM TAKVİMİ YAYINLANDI
2020-2021 eğitim yılında okullar 31 Ağustos Pazartesi günü açılacak.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.
22 Ocak 2021 Cuma günü birinci dönem sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak, 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
2020-2021 eğitim yılında ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.
Okullar 18 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
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